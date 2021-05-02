لميس الحديدي للمصريين: "بلاش فسيخ ورنجة مع الصيام"

هنأت الإعلامية لميس الحديدي المصريين بحلول أعياد القيامة وشم النسيم والعشر الأواخر لشهر رمضان، مناشدة المصريين بعدم تناول الأسماك المملحة خاصة مع الصيام.



وقالت "لميس" خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الأحد: "ياريت الناس تخف من أكل الفسيخ والرنجة بكرة عشان رمضان وتناول الأملاح مع الصيام له تأثيرات سلبية وهتبقى صعبة شوية".



كما أشادت بجهود الداخلية والتنمية المحلية في تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراقبتها عبر الحملات المكبرة خاصة في المدن الكبرى مثل القاهرة الجديدة والنوبارية الجديدة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنعًا للتكدس، فضلًا عن استمرار إغلاق الشواطئ.

