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التعادل الإيجابي يحسم موقعة القمة بين الزمالك وبيراميدز

الأحد 02/مايو/2021 - 11:32 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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انتهت مواجهة الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي 1-1 في إطارمنافسات الجولة ال19 من الدوري المصري الممتاز.

تمكن النجم عبد الله السعيد من تسجيل الهدف الأول لصالح بيراميدز في شباك الزمالك ليمنح فريقه التقدم في المباراة التي تجمع بين الفريقين في إطار منافسات الدوري المصري.

وجاء الهدف في الدقيقة 39 بطريقة رائعة بعد عرضية أرضية من إيريك تراوري ليرواغ السعيد دفاع الزمالك ويسكنها شباك محمد عواد حارس الزمالك.

واستطاع النجم أشرف بن شرقي من تسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 95 من اللقاء لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.


وجاء تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: محمود علاء_ محمود الونش_ حمزة المثلوثي_ أحمد فتوح

في خط الوسط: طارق حامد_ فرجاني ساسي_ أحمد سيد"زيزو"_ أشرف بن شرقي_ يوسف "أوباما"

في خط الهجوم: حميد أحداد

وجاءت تشكيلة بيراميدز أمام الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي

في خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

في خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - رمضان صبحي

في خط الهجوم: جون أنطوي

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