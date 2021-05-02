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برلماني : الوحدة الوطنية في مصر نموذجا بارزا وضاربًا في عمق التاريخ

الأحد 02/مايو/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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أكد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية ما قاله الرئيس السيسي في بيان تهنئته، للإخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وتأكيده أن وحدة مصر الوطنية بين مسلميها وأقباطها ثابتة ومتجذرة عبر التاريخ.


وقال "صالح" في تصريحات له، إن الوحدة الوطنية بين المسلمين والأقباط، كانت ولا تزال نموذجًا متفردًا عبر كل العصور، باستثناء الفترة الظلامية والعام الأسود الذي حاولت فيه جماعة الاخوان الإرهابية، خلال حكمها التفريق بين مسلمي مصر وأقباطها وكثر استهداف الكنائس ودور العبادة وغيرها من أعمال اجرامية، وجهت الى أقباط مصر والى مسلميها كذلك في هذا التوقيت.

وأشار رئيس طاقة النواب، إلى أن السنوات الماضية، وتحت حكم رشيد قوي استطاعت مصر التصدي لكل أعمال الفتن والارهاب وتعزيز الوحدة الوطنية بكل قوة وتماسك.

وشدد "عوض الله" على سعادته وسعادة ملايين المصريين، وتهنئتهم للأخوة الأقباط في عيد القيامة المجيد، متمنين لهم كل صحة وسعادة ووطنية شامخة تعلو فوق كل الفتن ومحاولات تعكير صفو الوطن أو الاقتراب من نسيجه الاجتماعي.

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