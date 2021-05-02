الصحة تكشف المحافظات الأعلى إصابة بفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن القاهرة والمنوفية وأسوان وقنا وسوهاج والبحر الأحمر هم الأعلى في الإصابات بفيروس كورونا.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن الأعراض التنفسية الخاصة بكورونا هي المنتشرة حاليا في مصر ولم تتغير، منوها بأن سرعة انتشار الموجة الثالثة بكورون بين المواطنين هي الأسرع.



ووجه وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، نصائح للمواطنين قائلًا: "أي مواطن يشعر بضيق تنفس يتوجه لمراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة على الفور"، مؤكدا أن المواطنين لابد أن يتلقوا اللقاح لمنع انتشار فيروس كورونا.

