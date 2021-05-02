برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار الفرنسي عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني في صفوف الفريق في الموسم المقبل علماً بأن عقده الحالي ينتهي في صيف 2022.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة يريد الحصول على حوالي 44 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن ديمبيلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديمبيلي البالغ من العمر 23 عاماً يحظي بإهتمام العديد من الأندية على رأسها مانشستر يونايتد وليفربول الإنجليزيين بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تقارير صحفية كانت قد زعمت أن أولوية برشلونة هي تجديد عقد ديمبيلي في أسرع وقت ممكن وفي حالة رفض تجديد عقده فإنه سيبيعه في الصيف المقبل.