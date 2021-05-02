موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2021)، منتخب مصر في مجموعة نارية ضمت معه منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

موعد مباراة منتخب مصر مع إسبانيا في الأولمبياد:

يفتتح منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو المقبلة بمواجهة قوية ضد منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، في مدينة سابورو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في الجولة الثانية في تمام التاسعة والنصف صباحا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية ضد منتخب استراليا في تمام الواحدة ظهرًا.

ملاعب مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب المصري، بخوض أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.