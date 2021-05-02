Advertisements

موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في الجولة الأولى من دور المجموعات بأولمبياد طوكيو

الأحد 02/مايو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements

أوقعت قرعة منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة (طوكيو 2021)، منتخب مصر في مجموعة نارية ضمت معه منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، استراليا.

         

موعد مباراة منتخب مصر مع إسبانيا في الأولمبياد:

         

يفتتح منتخب مصر مشواره في أولمبياد طوكيو المقبلة بمواجهة قوية ضد منتخب إسبانيا يوم 22 يوليو المقبل، في مدينة سابورو، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

 

بينما يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب الأرجنتين يوم 25 يوليو في الجولة الثانية في تمام التاسعة والنصف صباحا، ويختتم مرحلة المجموعات بمواجهة قوية ضد منتخب استراليا في تمام الواحدة ظهرًا.

 

ملاعب مباريات منتخب مصر في الأولمبياد:

 

وأخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب المصري، بخوض أول مباراتين أمام إسبانيا والأرجنتين، على ملعب قبة سابورو في مدينة سابورو، بينما يلتقي مع أستراليا في ختام الدور الأول على ملعب مياجي.

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 18 دقيقة

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ ساعة و 24 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند

منذ أقل من ساعة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

منذ ساعة و 14 دقيقة

٢٢ لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

منذ 35 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ 17 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي