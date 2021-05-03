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بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جولاته الميدانية المفاجئة داخل القرى والمناطق النائية بزيارة قرية العطواني التابعة لمركز إدفو على مسافة 110 كم لمشاركتهم وجبة الإفطار بمناسبة شهر رمضان المبارك بالمضيفة الرئيسية ترافقه قافلة مساعدات غذائية تضم وجبات جاهزة وكراتين تشمل السلع الأساسية والاستهلاكية.

وأكد اللواء أشرف عطية على أن هذه الجولات التفقدية داخل القرى وخاصة المدرجة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصري "حياة كريمة" تهدف للتواصل المباشر مع هموم وطموحات المواطن الأسواني في كل شبر من المحافظة باعتبار ذلك من أولويات الأجندة التنفيذية للمحافظ.

ولفت، إلى أن الجولة التفقدية شملت متابعة رفع كفاءة مشروع الصرف الصحي بالقرية والذي يتضمن محطة الرفع وأخرى للمعالجة، بجانب خط الطرد والشبكات، وهو الذى يتوازى مع مشروعات المبادرة الرئيسية لتطوير الريف المصري ( حياه كريمة ) الصحي حيث تأتي قرية العطواني ضمن 31 قرية رئيسية و114 قرية فرعية بمراكز إدفو وكوم إمبو ونصر النوبة.

وأعرب أهالي القرية عن ترحيبهم بمحافظ أسوان وفرحتهم الغامرة بهذه الزيارة المفاجئة والتي تؤكد على تلاحمه المستمر والمباشر مع المواطنين والبسطاء للوقوف على مطالبهم واحتياجاتهم والعمل على تلبيتها وتحسين مستوى المعيشة من خلال إدخال وانتظام المرافق العامة ورفع جودة الخدمات.

وأشادوا، بالتدخل السريع للمحافظ لحل تداعيات مشكلة تعطل محطة الصرف الصحي بالقرية من خلال تركيب طلمبة الرفع الجديدة وإعادة تشغيل المحطة بالكفاءة المطلوبة مرة أخرى.

كما عرض أهالي العطواني على محافظ أسوان عدد من المطالب منها أنشاء وحدة محلية قروية للعطواني تضم عدد من القرى الأخرى المجاورة، بالإضافة إلى المطالبة بأنشاء نقطة شرطة نطرًا لزيادة الكثافة السكانية وبعد المسافات.

وعقب زيارته لقرية العطواني قام أشرف عطية بجولة تفقد خلالها الشوارع الداخلية لمدينة إدفو دون أخطار مسبق للمسئولين بمجلس المدينة رصد خلالها العديد من الملاحظات التي سيتم العمل على تلافيها خلال الفترة القادمة.
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية
بالصور.. محافظ أسوان يشارك أهالي العطواني إفطار رمضان بقافلة مساعدات غذائية

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