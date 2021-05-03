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لميس الحديدي ترد على منتقديها لمطالبها بغلق المقاهي والمطاعم أواخر رمضان
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:20 ص
شيماء حسن
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ردت الإعلامية لميس الحديدي، على حملات الانتقادات التي تعرضت لها بعد مطالبها بغلق المقاهي والمطاعم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
وقالت، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، إن أعداد الشيش المصادرة في الحملات المكبرة التي قام بها المسئولون على مستوى عدد من المحافظات يكشف أن أرباب هذه المقاهي لم يكونوا مكترثين بكورونا وقدموا الشيش بأعلى طاقة استيعابية.
وأضافت لميس الحديدي: "مكنتش خمس أو ست شيش بس بيقدموهم، لكن كانت أعداد كبيرة والأعداد التي صادرتها الحملات المكبرة من الشيش تؤكد ذلك، أنا لما بطالب بتكثيف الحملات أو غلق المقاهي مش عشان قطع العيش ولا اليوميات، لكني خايفة على أصحاب المقاهي والعاملين بها والذاهبين إليها من الرواد خشية إصابتهم بكورونا خاصة وأن شدة الموجة الثالثة وارتفاع أعداد الوفيات يتطلب منا أخذ الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية المناسبة ".
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