لميس الحديدي ترد على منتقديها لمطالبها بغلق المقاهي والمطاعم أواخر رمضان

ردت الإعلامية لميس الحديدي، على حملات الانتقادات التي تعرضت لها بعد مطالبها بغلق المقاهي والمطاعم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.





وقالت، خلال تقديم برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز" مساء الأحد، إن أعداد الشيش المصادرة في الحملات المكبرة التي قام بها المسئولون على مستوى عدد من المحافظات يكشف أن أرباب هذه المقاهي لم يكونوا مكترثين بكورونا وقدموا الشيش بأعلى طاقة استيعابية.



