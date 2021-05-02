Advertisements

توتنهام يمطر شباك شيفيلد يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

الأحد 02/مايو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
تمكن نادي توتنهام تحقيق فوز ساحق 4-0 على شيفيلد يونايتد اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

وتقدم توتنهام إلى المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، وتجمد رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز الـ20 الأخير، علماً بأن شيفيلد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه الجولة.

وافتتح بيل التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لصالح توتنهام.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً للكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام في الدقيقة 51 ثم أكمل بيل الهاتريك بهدفين في الدقيقتين 61 و69 قبل أن يحرز سون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 77.

والفوز هو الثاني على التوالي لتوتنهام لينعش الفريق آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

توتنهام يمطر شباك شيفيلد يونايتد برباعية توتنهام يمطر شباك شيفيلد يونايتد الدوري الإنجليزي

أخبار تهمك

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ ثلث ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ 19 دقيقة

٢٢ لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

منذ 37 دقيقة

موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ 18 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ أقل من ساعة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

منذ ساعة و 16 دقيقة

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ ساعتين و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم 1 / 2 / 2020 بعد فوز ليفربول ضد ساوثهامتون

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول

بيرنلي يتعادل مع شيفيلد بالدوري الانجليزي

أهداف مباراة - توتنهام 2 × 1 آرسنال في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على إيفرتون في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي