توتنهام يمطر شباك شيفيلد يونايتد برباعية في الدوري الإنجليزي

تمكن نادي توتنهام تحقيق فوز ساحق 4-0 على شيفيلد يونايتد اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.





وتقدم توتنهام إلى المركز الخامس رافعاً رصيده إلى 56 نقطة، وتجمد رصيد شيفيلد عند 17 نقطة في المركز الـ20 الأخير، علماً بأن شيفيلد هبط رسمياً لدوري الدرجة الأولى قبل مباريات هذه الجولة.





وافتتح بيل التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول لصالح توتنهام.





وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم هدفاً للكوري الجنوبي هيونغ مين سون مهاجم توتنهام في الدقيقة 51 ثم أكمل بيل الهاتريك بهدفين في الدقيقتين 61 و69 قبل أن يحرز سون الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 77.





والفوز هو الثاني على التوالي لتوتنهام لينعش الفريق آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل.



