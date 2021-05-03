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عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 03:34 ص
داليا الحسين
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أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن مصر خالية من سلالة كورونا الهند، مشيرا إلى أن سلالة كورونا في الهند انتشرت في 17 دولة منهم دولتين عربيتين العراق والأردن.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا، موضحا أن لدينا 2.200 مليون ألف متر من الأكسجين الاحتياطي.
ولفت وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إلى أن 2 مليون مواطن سجلوا في الموقع من أجل الحصول على لقاح كورونا، مردفا: " نستهدف تطعيم 200 ألف مواطن يوميا بلقاح كورونا".
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