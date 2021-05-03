Advertisements

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 03:34 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن مصر خالية من سلالة كورونا الهند، مشيرا إلى أن سلالة كورونا في الهند انتشرت في 17 دولة منهم دولتين عربيتين العراق والأردن.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن مصر نجحت في إدارة أزمة فيروس كورونا، موضحا أن لدينا 2.200 مليون ألف متر من الأكسجين الاحتياطي.

ولفت وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إلى أن 2 مليون مواطن سجلوا في الموقع من أجل الحصول على لقاح كورونا، مردفا: " نستهدف تطعيم 200 ألف مواطن يوميا بلقاح كورونا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا الهندي سلاله الهند بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ ساعة و نصف

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ ساعتين و 30 دقيقة

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عضو فريق "أكسفورد" يكشف حقيقة العلاقة بين لقاح أسترازينيكا والجلطات (فيديو)

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 4 ساعات

أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 12 ساعة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 ص

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي