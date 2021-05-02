٢٢ لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي









أعلن خالد عيد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، قائمة فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في التاسعة والنصف من مساء غد الاثنين ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





وضمت قائمة غزل المحلة ٢٢ لاعبًا وهم :-





عمرو شعبان - محمود رضا - أحمد عيد - محمد فتح الله - هاني عادل - فتحي مبروك - جلال العقدة - يحيى حامد - محمد سامي - بسام ماهر - أحمد النادري - أشرف السيد - أحمد عادل - خالد الإخميمي - أحمد الشيخ - محمد حمدان - هشام بلحة - عبده يحيى - خالد كساب - إسلام فؤاد - بدر موسى - معتز محب.