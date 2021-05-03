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أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-5-2021

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين، وجاءت أسعار الذهب اليوم على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 888 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 774 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6192 جنيها.

سعر أوقية الذهب تسجل ٢٧٥٦٠ جنيهًا.


  وكانت اسعار الذهب قد سجلت في نهاية تعاملات الأسبوعية الجمعة الماضية ،  خسائر قوية ر، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات اقتصادية قوية وقلصت جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا، بينما نزل البلاديوم عن قمته غير المسبوقة التي بلغها في الجلسة السابقة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1770.41 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:26 بتوقيت جرينتش، بتراجع 0.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع. واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1769 دولارا للأوقية.

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