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ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 اونلاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات (WE/وي) billing.te.eg وطرق السداد

الأحد 02/مايو/2021 - 11:45 م
فاتورة التليفون الارضي 2021
فاتورة التليفون الارضي 2021
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ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 اونلاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات (WE/وي) billing.te.eg وطرق السداد 

يبحث الكثيرون خلال الأيام الأخيرة وتحديدا منذ بداية شهر مايو، عن خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 أونلاين، وذلك من خلال الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، والتي تتيح إمكانية الاستعلام عن الفاتورة الكترونيا وسدادها سواء بشكل شهر أو ربع سنوي، وفقًا للتعاقد.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021، في إطار اهتمام المواطنين بمعرفة الرابط والخطوات المطلوبة للاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021، وذلك على النحو التالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021
مع بداية كل شهر يبحث الكثيرون عن معرفة قيمة فاتورة التليفون الارضي 2021، والتي يتطلب اتباع التعليمات الآتية:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات (اضغط هنــــا).

- سيطلب منك إدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الارضي، ثم الضغط على خانة "اظهر الفواتير"، فتظهر الفواتير التي لم يتم دفعها وقيمتها.

طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021
ويمكن الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الارضي 2021 من خلال الاتصال على الرقم الساخن الخاص بالشركة على 19777، ثم اتباع الخطوات الخاصة بإدخال كود المنطقة ورقم الهاتف، ويمكن من خلالها معرفة قيمة الفاتورة.

طرق سداد فاتورة التليفون الارضي 2021
يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي 2021 من خلال منافذ الشركة المصرية للاتصالات في مختلف أنحاء الجمهورية، أو منافذ فوري، منافذ أمان، منافذ خدماتي، منافذ مصاري، أو من خلال مكاتب البريد المصري في جميع محافظات الجمهورية.

كما يمكن سداد فاتورة التليفون الارضي 2021 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، وإدخال كود المنطقة، ورقم التليفون الارضي، والضغط على خانة "أظهر الفواتير"، وللدفع يتم الضغط على خانة اختر للسداد وإضافة البريد الإلكتروني، ثم الضغط على خانة "سدد"، وبعدها يتم اختيار طريقة الدفع سواء كانت بالفيزا أو الماستر كارد.

ننشر خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي 2021 اونلاين من خلال موقع الشركة المصرية للاتصالات (WE/وي) billing.te.eg وطرق السداد 

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