أسعار الدولار في شم النسيم اليوم الإثنين 3-5-2021

استقرت اسعار الدولار أمام الجنيه مع تعطل البنوك اليوم الإثنين 3-5-2021 مع الاحتفال بشم النسيم .





سعر الدولار اليوم :





سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى





15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى





15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية





15.61 جنيه للشراء.





15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة





15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر





15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib





15.61 جنيه للشراء.

15.71 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى





15.64 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.





وتعرضت أسعار الدولار لخسائر مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات شهر أبريل؛ لتستمر العملة المحلية في المحافظة على قوتها امام الدولار الامريكي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.





وخسر الدولار الأمريكي نحو 3 قروش مقابل الجنيه المصري، حيث تراجع من مستويات 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع إلى 15.62 جنيه للشراء و 15.72 جنيه للبيع بنهاية تعاملات هذا الشهر.