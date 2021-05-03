خاص للفجر الفني.. ديكور "ملوك الجدعنة" يتخطى ١٥ مليون جنيه.. تعرف على التفاصيل!







كشف مصدر مقرب من فريق عمل مسلسل "ملوك الجدعنة" أن القائم علي ديكور المسلسل مهندس ديكور مصري ولكي تظهر الحارة الشعبية وتفاصيل الديكور المصري في لبنان تخطوا مليون دولار أي ما يعادل ١٥ مليون جنيه مصري.





تصدر النجم عمرو سعد، تريند علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بشخصية سرية، وايضا تصدر مسلسل "ملوك الجدعنة" علي موقع "شاهد vip".



"ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.





ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .