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"في الوباء حط ابنك واطلع عليه".. عمرو أديب يكشف الوضع الكارثي لكورونا بالهند (فيديو)

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:47 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على وضع فيروس كورونا في الهند، مشيرا إلى أنه لم يعد لديهم مكان لدفن الموتى ويتم حرق الجثامين، مضيفا: "واحد ودى أمه لمستشفى بالهند بأنبوية أكسجين.. أخدوها منه عشان يحطوا عليها حد مهم، مفيش أمك هنا".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، "إحنا في وباء.. وفي الوباء حط ابنك واطلع عليه"، منوها بأن الوضع في الصين مختلف تماما عن الهند على الرغم من الصين هي من خرج منها الفيروس.

ولفت، إلى أن الصين تعقد الاحتفالات ولا تواجه أي أزمة بسبب الكورونا، معلقا: "مشغلين الدي جي.. وبيشربوا ريدبول، وبيتنططوا ومركبين جوانح"، منوها بأنه لا أحد يعلم على ماذا سينتهي الوضع في الهند، واصفا إرسال مصر مساعدات طبية إلى الهند بـ "الحركة الجبارة".

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