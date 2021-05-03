"في الوباء حط ابنك واطلع عليه".. عمرو أديب يكشف الوضع الكارثي لكورونا بالهند (فيديو)

عقب الإعلامي عمرو أديب، على وضع فيروس كورونا في الهند، مشيرا إلى أنه لم يعد لديهم مكان لدفن الموتى ويتم حرق الجثامين، مضيفا: "واحد ودى أمه لمستشفى بالهند بأنبوية أكسجين.. أخدوها منه عشان يحطوا عليها حد مهم، مفيش أمك هنا".





وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، "إحنا في وباء.. وفي الوباء حط ابنك واطلع عليه"، منوها بأن الوضع في الصين مختلف تماما عن الهند على الرغم من الصين هي من خرج منها الفيروس.



