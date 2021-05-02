الكشافة البحرية ببنى سويف تختتم الملتقى الرمضاني الثامن والمسابقة الرمضانية السنوية







أختتمت الكشافة البحرية ببنى سويف الملتقى الرمضاني الثامن والمسابقة الرمضانية السنوية والذى أقيم خلال شهر رمضان الحالي بمشاركة عدد 120 كشاف من مختلف المراحل بالفرع بدءاً من مرحلة البراعم وحتى الجوالة .



وأقيمت فعاليات المسابقة الرمضانية لأول مرة هذا العام لمرحلة الجوالة والتي شارك بها ( ٥٠ جوال) من العشائر المسجلة بالفرع حيث تنافسوا في العديد من المسابقات وهي (الإفادة الدينية والتي أقيمت أون لاين - مسابقة القرآن الكريم - الأحاديث النبوية الشريفة - الأسمار الكشفية) بالإضافة لمسابقة القرآن الكريم بمختلف المراحل بجانب مشاركة عدد من الزهرات والمرشدات بمجموعة رحالة الكشفية .



كما شمل الملتقي( إفطار وتوزيع هدايا وملابس لعدد ١١٠ يتيم - إفطار عائلات القادة والكشافين - تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء الفرع - فقرات ترفيهية وألعاب كشفية - مسابقات - رحلة نيلية) .



وأختتمت الفعاليات بحضور قادة الفرع وكبار قادة الجمعيات الكشفية ببنى سويف والعديد من أبناء الفرع من مختلف المراحل والعديد من الضيوف من مختلف الجمعيات الأهلية.