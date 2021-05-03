فيه خطر.. أحمد موسى يحذر المواطنين من موجة كورونا الثالثة (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاهده في الشارع يدعو لعدم الاطمئنان فيما يخص فيروس كورونا.





وتابع موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي»، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الساعات الماضية في شارع المعز يدل على ما سنصل إليه وهو جزء بسيط مما يحدث في الشوارع بالمحافظات والقرى، مؤكدا أن المحروسة كلها في الشارع.





وأوضح، أن الموجة الثالثة صعبة بحديث كل الأطباء والمسئولين وما نشاهده في محيط المقربين المتواجدين في المستشفيات.



