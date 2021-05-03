المنيا يفوز على مركز شباب سمالوط وديا





فاز فريق المنيا علي فريق مركز شباب سمالوط، بهدفين دون مقابل في المباراه التي جمعتهما على ملعب نادي المنيا بمدينهةالمنيا الجديدة، وذلك ضمن استعداد الفريقين لاستكمال الموسم احالي، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك.



وخاض المنيا المباراة بتشكيل مكون من محمد ابورتيبه، محمد جدو، علي زين، عمرو ابوالحسن، عمار محسن، احمد جمال، محمد السيد ميخا، أحمد شحاته، محمود عيد بليه، كارم محمد، حسن هاشم.



في حين خاض فريق مركز شباب سمالوط المباراة بتشكيله مكونه من عبدالرحمن مهدي ، محمد عصمت، مصطفى بيبو، عبدالسلام عصام، محمد سيد، فيصل محسن، علي رمضان، كريم ديشو، بيتر فوزي، بدر مصطفى، محمد عادل



وقد شهدت مجريات الشوط الأول اداءا متوسطا من كلا الفريقين حيث حاول كلا الفريقين تسجيل الاهداف لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.



وفي الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني نجح احمد اشرف في إحراز الهدف الأول للمنيا براسيه تسكن شباك فريق مركز شباب سمالوط، ونجح سيد رجب في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 34.



وقد أدار المباراه تحكيميا عمرو فتحي حكم ساحه عاونه كل من مصطفى كامل احمد مساعد أول، محمد غريب مصطفى مساعد ثان .