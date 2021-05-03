Advertisements

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 229635 من ضمنهم 172342 حالة تم شفاؤها، و13469 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر الصحة

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يعلن غياب نجمي الأهلي عن مواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

٢٢ لاعبًا في قائمة غزل المحلة لمواجهة الأهلي

منذ 36 دقيقة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ ساعة الا ربع

رسميا.. تأجيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

ميسي يتألق.. برشلونة يحقق فوزا مثيرا على فالنسيا في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 19 دقيقة

شاهد أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا في الدوري الإسباني.. ميسي ينفجر

منذ ساعة و 15 دقيقة

مفاجأة حول رحيل بواليا وكهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

تركي آل الشيخ يعلن تقديم مسرحية "مدرسة المشاغبين" بالألوان على شاهد

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من "الصحة" بشأن فيروس كورونا الهندي وحقيقة وصوله لمصر

منذ حوالي 21 ساعة

بوروسيا دورتموند يحسم مصير سانشو وهالاند

منذ أقل من ساعة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ 18 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

03:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي