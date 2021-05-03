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موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عن غلق الباب حول مسألة رحيل رامى ربيعة عن صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الجنوب أفريقي قرر بقاء المدافع والتراجع عن فكرة رحيله فى الفترة المقبلة، عقب أن اثبت نفسه بشكل كبير فى الفترة الآخيرة الماضية.

ويريد موسيمانى أن رامى ربيعة يظهر قدراته الفنية وتحدى نفسي والجميع وعاد بكل قوة للمشاركة أساسيا فى الفترة الماضية، ولم يفقد الأمل.

وأقترب رامى ربيعة في الفترة الماضية من الانتقال لصفوف المقاولون العرب فى انتقالات يناير، بعد جلسة جمعته مع عماد النحاس ولكن تعثرت المفاوضات فى اللحظات الآخيرة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين، بستاد الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.


ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة ويحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر بـ 24 نقط.

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