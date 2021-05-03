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موسيماني يرفض رحيل نجم الأهلي
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:00 ص
غدير أحمد
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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بنادي الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى عن غلق الباب حول مسألة رحيل رامى ربيعة عن صفوف القلعة الحمراء خلال سوق الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى أن الجنوب أفريقي قرر بقاء المدافع والتراجع عن فكرة رحيله فى الفترة المقبلة، عقب أن اثبت نفسه بشكل كبير فى الفترة الآخيرة الماضية.
ويريد موسيمانى أن رامى ربيعة يظهر قدراته الفنية وتحدى نفسي والجميع وعاد بكل قوة للمشاركة أساسيا فى الفترة الماضية، ولم يفقد الأمل.
وأقترب رامى ربيعة في الفترة الماضية من الانتقال لصفوف المقاولون العرب فى انتقالات يناير، بعد جلسة جمعته مع عماد النحاس ولكن تعثرت المفاوضات فى اللحظات الآخيرة.
ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره غزل المحلة اليوم الإثنين، بستاد الأخيرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة ويحتل غزل المحلة المركز الحادي عشر بـ 24 نقط.
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