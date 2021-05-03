أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إن نتيجة التعادل عادلة إلى حد كبير في ظل تفوق بيراميدز في الشوط الأول وتفوق الزمالك بعض الشيء في الشوط الثاني، موضحا أن الفريقين تقاسما السيطرة على مجريات الأمور، والفريق أتيحت له العديد من الفرص ولم ينجح في التسجيل.





رفض أروابارينا التعليق على التحكيم وركلة الجزاء التي احتسبت ضد بيراميدز، موضحا أنه يشكر اللاعبين على الأداء الرائع الذي قدموه في ظل ضغط كبير من المباريات محليا وقاريا، مشددا على أن الفريق كان يلعب على الفوز والثلاث نقاط من أجل التقدم خطوة في جدول الترتيب ولكن عليه حاليا التفكير في لقاء وادي دجلة المقبل بعد انتهاء مباراة الزمالك بالتعادل.





شدد المدرب على أن بيراميدز تحكم في الأداء بالشوط الأول وكان الأفضل على الأطراف، وفي الشوط الثاني مع تراجع الأداء البدني ومحاولة الزمالك العودة والتعويض وكانت هناك مشاكل مع العودة للدفاع من أجل تأمين هدف التقدم، وسنحت في الشوط الثاني بعض الفرص من المرتدات ولكن اللاعبون لم ينجحوا في تسجيل تلك الفرص السهلة، والأداء تراجع في الشوط الثاني كثيرا، ولابد من العمل ومواصلة الاهتمام بالأداء والتركيز في اللقاء المقبل الهام.



