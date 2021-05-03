أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

علق الدكتور عماد نبيل، خبير النقل والمواصلات، على قيام بعض الأطفال بخلع مسامير قضبان السكة الحديد، قائلًا: "للأسف الشديد خيانة كبيرة للوطن، لأن هذا الحادث يتعدى كونه حادث سرقة، لكونه حادث يؤثر على السلم والأمن داخل المجتمع"





وشدد "نبيل"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، على ضرورة إغلاق كافة الفتحات المتواجدة في أسواء السكة الحديد لمنع مثل هذه المجاملات، خاصة وأن الكثير من الأهالي قاموا بفتحات عشوائية أسوار السكة الحديد.



