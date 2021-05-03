"الصحة": أكثر من 2 مليون مواطن سجلوا للحصول على تطعيم كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية إن مصر تشهد زيادة في الأعداد وهو مؤشر خطير رغم أنها لا تدعو للقلق في الوقت الحالي.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن التباعد الاجتماعي اختفى ولا يوجد التزام بالإجراءات الاحترازية.





وتابع عبد الفتاح، أن الزيادة بنسبة 10% في الأسبوع السابع عشر وكل المستشفيات مجهزة لاستقبال أعداد الإصابات بكورونا.





وأوضح أن النصيحة واجبة محذرا المواطنين من الأيام المقبلة في العشر الأواخر من رمضان والعزومات وشراء مستلزمات العيد مؤكدا أن التباعد في هذا التوقيت حياة.





وعن الأعراض في الموجة الثالثة واختلافها عن الأولى والثانية، أكد وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، أن الأعراض التنفسية هي الأوضح ثم الجهاز الهضمي مع وجود بعض الحالات تعاني من طفح جلدي وهي مشابهة لأعراض الموجتين الأولى والثانية ولكن الانتشار أسرع في الموجة الثالثة إلى حد ما.





وشدد، على أن المحافظات الأعلى في الإصابة هي القاهرة والمنوفية وأسوان وسوهاج وقنا والبحر الأحمر ويجري التعامل مع الزيادات في هذه المحافظات.





وعن السلالة الهندية أشار عبد الفتاح، إلى أنها امتدت إلى 17 دولة ولكن حتى الآن لم نرصد دخولها مصر وهناك قرار سابقة بمنع دخول أي شخص مصر دون وجود تحليل بي سي ار.



