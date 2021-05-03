شاهد.. مسلسل "نسل الاغراب" | ملخص الحلقة العشرون

دارت الأحداث حول حبس "بكري"، بأمر من "علي" حتى تقوم النيابة بالتحقيق معه لمعرفة إذا كان الذهب ملك الأغراب أم الغجر كما ادعى، ذهاب العمدة "حسيب" لـ"غفران" لكي يطلب منه ألا يأذي شقيقته "جليلة".





ويبرز "الفجر الفني" أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "نسل الأغراب"









لقاء "غفران"

بدأت الأحداث بلقاء "غفران"، وشقيقه "سعادة" لوالدتهم "شامية"، بعدما أُفرج "عساف "عنها.





"شامية"ترفض إرجاع حقها

اقسام"غفران" على إرجاع حق والدته، لكنها ترفض لرغبتها فى أن تعيش ما تبقى من عمرها في أمان.





"محفوظ" ينجح في إخراج ابنه من الحبس

خروج"مصطفى" من الحبس بعدما اتفق والده"محفوظ "مع الرجال الذين هجموا على كمين الشرطة على تغيير أقوالهم.





تحذير "جليلة" لـ"عساف"

لقاء"عساف" بـ" جليلة" لتحذره إذا فكر في إيذاء غفران أو أبنائها أو اخوتها لأنه سيخسرها للأبد إذا فعل ذلك.





"عساف" يخدع "بكري"

اخبار "عساف" لشقيقه "نميري" أن الذهب الذي أعطاه لـ"بكري"ذهب قشرة، وأن عقد الأرض الذي سلمه له مزور.







