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جدل "لعبة نيوتن".. داعية يحسم قضية الطلاق الشفوي حال عدم توثيقه
الإثنين 03/مايو/2021 - 02:11 ص
كساب أحمد
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علق الشيخ أحمد الدرملي، الداعية الإسلامي، على جدل مسلسل "لعبة نيوتن" بشأن وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، قائلًا: "الطلاق الشفوي يقع بمجرد التلفظ به، حتى مع عدم توثيقه في الأوراق الرسمية، والقول بعد وقوع الطلاق الشفوي إذا لم يوثق، باطل"
وتابع "الدرملي"، خلال تصريحات إعلامية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هناك إجماعًا من العلماء على اختلاف مذاهبهم بأن الطلاق الشفوي يقع مع استكمال أركانه، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى الآن.
ولفت، إلى أن المطلق إذا لم يبادر بتسجيل الطلاق، فهناك ضرورة لصدور عقوبة تعزيرية، حتى لا يقع أي ضرر للمرأة، إن أرادت الزواج بشخص آخر.
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