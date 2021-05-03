مرض ماجدة زكي.. أبرز أحداث الحلقة العشرين من "هجمة مرتدة"





شهدت أحداث الحلقة 20 من مسلسل "هجمة مرتدة"، إنهاء «سيف» استعداده للسفر إلى الخارج، حيث يلتقي سمسار الهجرة الشرعية ويدفع له الأموال وسيسفره عن طريق سوريا ثم تركيا ومن الحدود إلى أوروبا.يشعر بالضيق والتوتر، وذلك بعد اكتشافه مرض والدته التي تقدمها ماجدة زكي مما يغير من حالته النفسية قبل السفر للخارج.تبدأ دينا التي تقدمها الفنانة هند صبري مهمتها بالخارج وتبدأ في حضور السيمينار بالخارج وسط ترقب كبير من المخابرات المعادية وعلى رأسهم نازلي التي تراقب الموقف عن بعد انتظارا للحظة المناسبة للحديث إلى دينا بعد أن تتأكد من كل الأمور حولها.بينما يرفض عمار المقدسي الاعتراف بأي شيء للمخابرات الإسرائيلية ويتم الاستعداد لترحيله لإسرائيل.يذكر أن مسلسل هجمة مرتدة يعتبر من أضخم المسلسلات الجديد في الدراما المصرية هذا العام، حيث يقدم ملفا حديثا من ملفات المخابرات العامة، ويقف على بطولة المسلسل الجديد الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري ويشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.