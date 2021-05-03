محافظ البحر الأحمر: خطة شاملة لاستقبال السياحة الروسية (فيديو)

وجه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بالمحافظة ومدينة الغردقة.





وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قام بزيارة اليوم للمحافظة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير المحافظة.





وتابع حنفي، أن مشروع جديد لتطوير الشواطئ يتم حاليا كما سيتم رصف وتنظيم الشوارع وتم البدء بعدد من الأحياء وتم عرض الخطة بالكامل على رئيس الوزراء والخطة تهدف لزيادة أعداد السائحين.





وأوضح، أنه تم تطعيم 30 ألف شخص في المحافظة ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال السياحة بالتنسيق مع وزارة الصحة ورئاسة الوزراء.



