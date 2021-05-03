بعد ظهوره في "الاختيار 2".. أبرز المعلومات حول الشهيد المقدم أحمد الرفاعي

عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة العشرين، قصة استشهاد المقدم أحمد الرفاعي ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.





وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات حوله:





1- استشهد المقدم أحمد الرفاعي في حادث انفجار مجموعة من العبوات الناسفة داخل شقة بشارع النخيل بمنطقة اللبيني بالهرم، يوم 21 يناير 2016.





2- ولد الشهيد بمدينة طنطا وتخرج من كلية الشرطة دفعة 1999.





3- بدأ العمل في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني عام 2003 وتولى ملفات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب.





4- وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق.



