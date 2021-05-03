Advertisements

بعد ظهوره في "الاختيار 2".. أبرز المعلومات حول الشهيد المقدم أحمد الرفاعي

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:41 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
Advertisements
عرض مسلسل "الاختيار 2.. رجال الظل"، بالحلقة العشرين، قصة استشهاد المقدم أحمد الرفاعي ضابط الأمن الوطني، وأحد الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم في التصدي للعناصر الإرهابية.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز المعلومات حوله:

1- استشهد المقدم أحمد الرفاعي في حادث انفجار مجموعة من العبوات الناسفة داخل شقة بشارع النخيل بمنطقة اللبيني بالهرم، يوم 21 يناير 2016.

2- ولد الشهيد بمدينة طنطا وتخرج من كلية الشرطة دفعة 1999.

3- بدأ العمل في قطاع الأمن المركزي ثم انتقل للعمل بجهاز الأمن الوطني عام 2003 وتولى ملفات مهمة جدًا في مكافحة الإرهاب.

4- وشهد له الجميع بالتميز وحسن الأداء وحسن الخلق.

5- أُطلق اسم الشهيد البطل أحمد إبراهيم الرفاعي على شارع توت عنخ أمون بطنطا تخليدًا لذكراه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الاختيار 2 أحمد الرفاعي

أخبار تهمك

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ ساعة الا ربع

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ 40 دقيقة

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 3 ساعات

صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 ص

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي