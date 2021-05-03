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ما هو حكم وضع المرهم العلاجي علي الوجه في نهار رمضان؟

الإثنين 03/مايو/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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هل وضع مرهم علاجي على الوجه يفطر في نهار رمضان، سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، وقامت بالرد عليه.

وقالت الدار، إن استخدام المراهم والكريمات ونحوها مما يدهن على سطح الجلد في نهار رمضان لا يبطل الصيام؛ لكون هذه الأشياء لا تدخل إلى الجوف من منفذ معتاد.

ورد سؤال للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن حكم من أفطر قبل موعد المغرب اعتمادًا على خطأ المؤذن.

وقال المفتي: يجب على الصائم أن يتأكد ويتحرى الموعد الصحيح، وإذا أفطر ثم تبين له أن وقت الإفطار لم يدخل فصومه صحيح على قول من قال بهذا من العلماء مستدلين بأن الخطأ هنا كالنسيان؛ لعموم قوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).

وتابع، أن النسيان لا يفسد به الصوم، فكذلك الخطأ، ويتجه الأخذ بهذا القول عند عموم البلوى، والقاعدة الفقهية تقول: "مَن ابتُلِيَ بشيءٍ مما اختلف فيه فليقلد مَن أجاز، والأفضل صوم يوم مكانه بعد رمضان استحبابًا، وليس وجوبًا".

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