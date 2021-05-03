محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)

زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، دير الأنبا إبرام بالعزب لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.





وقدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة.





وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذه الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا.





وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



