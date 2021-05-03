Advertisements

محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
زار الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب المحافظ، دير الأنبا إبرام بالعزب لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، وذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والمستشار العسكري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية، حيث كان في استقبالهم نيافة الأنبا إبرام مطران الفيوم، وعدد من رعاة الكنائس بالمحافظة.

وقدم محافظ الفيوم تهانيه للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدًا أن المسلمين والمسيحيين كيان واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة والوطنية، ويعملون معًا على تنمية الوطن وتحقيق أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب، وسوف تبقى منبعًا للسلام والمحبة.

وأكد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في ظل الإصابات المتزايدة بالفيروس خلال هذه الفترة، داعيًا الله أن تمر هذه الأزمة التي يتعرض لها العالم أجمع بسلام، مناشدًا المواطنين بالتقدم للتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

وأشار "الأنصاري"، إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لنكون جميعًا يدًا واحدة من أجل نشر القيم السمحة التي قدمتها مصر وحضارتها العريقة للإنسانية بأسرها على مر العصور، والعمل على دفع عجلة التنمية والتقدم إلى الأمام، داعيًا المولى العلي القدير أن يرعى أبناء مصر جميعًا مسيحيين ومسلمين، وأن يوحد صفوفنا ويحمى وطننا من كل مكروه وسوء، فى ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب مطران الفيوم عن بالغ شكره لمحافظ الفيوم وجميع المهنئين، مشيرًا أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، داعيًا الله أن يديم على مصر وشعبها الأمن والمحبة والسلام.
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)
محافظ الفيوم يزور دير العزب لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفيوم الفجر

أخبار تهمك

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 4 ساعات

صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني

منذ 41 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ أقل من ساعتين

فيه خطر.. أحمد موسى يحذر المواطنين من موجة كورونا الثالثة (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

منذ ساعة و 17 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعة الا ربع

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التعادل مع الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 10 ساعات

أول تعليق لـ الكنيسة القبطية على اقتحام رهبان إثيوبيين لدير السلطان بالقدس

منذ ساعة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ أقل من ساعتين

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ ساعتين و 54 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 م

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

08:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي