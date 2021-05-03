موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المحلة









بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.





وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.





واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.



