موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المحلة

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موسيماني يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة المحلة
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:27 ص
علي نبوي ومحمد الصو
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بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أعلن قائمة الفريق للدخول في معسكر مغلق مساء الأحد، استعدادًا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري الممتاز.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء أمس على ملعب التتش بالجزيرة، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ٢٤ ساعة عقب مباراة الجونة الأخيرة في الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين على ملعب المحلة، في الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.
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