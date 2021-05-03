شاهد.. مسلسل "الاختيار 2" | ملخص الحلقة العشرون





شهدت الحلقة العشرون من مسلسل "الاختيار 2" الكثير من الأحداث، التي يرصدها "الفجر الفني".





إصابة نادية بورم في الرحم

أصيبت نادية زوجة زكريا يونس بورم في الرحم وأجرت العملية ونجحت ولكن تم استئصال الرحم.





استشهاد الرائد أحمد الرفاعي

استشهد الرائد أحمد الرفاعي وطلب يوسف الرفاعي عدم إخبار زكريا يونس بذلك بسبب الظروف التي يمر بها.





الضباط المنشقون يخططون لعمليات إرهابية.

حرض خيرت السبكي زملائه من الضباط المنشقون على البدء في تجنيد عدد من زملائهم و إجراء العمليات بأنفسهم.





القبض على الدكتور محمد

قبض ضباط الأمن الوطني على الدكتور محمد والذي يعد من الضباط المنشقون والمنظم لهم.





هروب الضباط المنشقون

هرب عدد من الضباط المنشقون إلى شمال سيناء عقب القبض على الدكتور محمد.



