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عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين بعد التعادل مع بيراميدز في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري.

وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.

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