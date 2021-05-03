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عاجل.. أول قرار من كارتيرون بعد تعادل الزمالك مع بيراميدز
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:30 ص
الفجر الرياضي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الإثنين بعد التعادل مع بيراميدز في الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء استعدادا للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري.
وتعادل الزمالك مع بيراميدز بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وارتفع رصيد الأبيض إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الأول، في حين رفع بيراميدز رصيده إلى 31 نقطة يحتل بها المركز الثالث.
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