بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٠ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.





واستبعد موسيماني كلا من :-







