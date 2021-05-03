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بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

الإثنين 03/مايو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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استبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٠ لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة غزل المحلة في التاسعة والنصف مساء اليوم في الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد موسيماني كلا من :-


بدر بانون وعلي معلول وجونيور أجاي وأيمن أشرف ومحمد محمود ومحمود كهربا وسعد الدين سمير بسبب الإصابة، وكريم نيدفيد وحمدي فتحي ومحمود متولي لعدم الجاهزية.

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