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بإطلالة رياضية.. مي عمر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:40 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها ومحبيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت مي عمر، في الصور بإطلالة رياضية جذابة، مرتدية ترينج باللونين الأصفر والرمادي كشف عن رشاقتها، واعتمدت على المكياج الجذاب، وعلقت علي الصور قائلة:" متجمعين علي الخير".


وتشارك مى عمر فى بطولة مسلسل نسل الاغراب بطولة كل من: دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

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