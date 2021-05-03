طنطا يتعادل مع بنها استعداداً لعودة القسم الثاني





انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين طنطا وبنها وديًا والتي أقيمت على ملعب نادي طنطا وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



وأحرز هدف نادي طنطا خلال اللقاء اللاعب احمد وائل.



وخاض فريق طنطا أولي مبارياته الودية أمام عثماسون، والتي انتهت بفوز طنطا بهدف نظيف سجله ساهر عبدالمنعم، كما التقب الفريق بنظيره صيد المحلة وانتهت المباراة بفوز الفريق الطنطاوي بثلاثة أهداف نظيفة، ثم يخوض مباراته أمام كفر الشيخ يوم الثلاثاء المقبل، ويليه أمام بلدية المحلة يوم 5 مايو المقبل، ويختتم مبارياته أمام بني عبيد يوم 9 مايو المقبل استعداداً لعودة المباريات الرسمية.



وكان فريق طنطا قد عاد للتدريبات 14 أبريل الجاري على ملعب طنطا عقب الحصول على راحه استمرت أسبوعين منذ المباراة الأخيرة أمام فريق المريخ والتي تم تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب إصابة عدد من لاعبو طنطا بالكورونا بالجولة الـ21.



ويحتل فريق طنطا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب المجموعة الثانية، بدوري القسم الثاني، قبل 9 جولات من ختام الدور الثاني برصيد 19 نقطة.



ويتبقى لطنطا 9 مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من المريخ والقناة ومنتخب السويس وبورتو السويس وزد والنجوم والداخلية وكوكاكولا وجمهورية شبين والسكة الحديد .



وحقق طنطا 4 إنتصارات فقط، كما تعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وله 16 اهداف وإستقبل مرماه 20 هدف.