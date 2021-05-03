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شاهد.. آثار صادمة تستمر مع المتعافين من كورونا (فيديو)
الإثنين 03/مايو/2021 - 04:16 ص
شيماء حسن
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حذر أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من ظهور أعراض جديدة للمتعافين من كورونا مع الموجة الثالثة للفيروس.
وقال "الحداد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "30% من المتعافين يصابون بما يعرف بمتلازمة العاصفة المناعية التي تحدث بعد التعافي من فيروس كورونا والتي قد تهاجم الجهاز العصبي وتحدث نوعًا من الاكتئاب".
وأشار، إلى أنه من الأعراض التي قد تصيب المتعافين من كورونا التليف الرئوي والتعرق الشديد والحساسية الجلدية وجزء من فقدان السمع وتكون الجلطات في بعض الأحيان، موضحًا أن هناك بعض المتعافين من الموجة الأولى ولم يستعيدوا حتى الآن حاسة الشم والتذوق، مناشدًا المواطنين على ضرورة تلقي اللقاح ليس فقط للحماية من مضاعفات الإصابة ولكن للحماية من مضاعفات ما بعد الإصابة.
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