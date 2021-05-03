شاهد.. آثار صادمة تستمر مع المتعافين من كورونا (فيديو)

حذر أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من ظهور أعراض جديدة للمتعافين من كورونا مع الموجة الثالثة للفيروس.





وقال "الحداد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "30% من المتعافين يصابون بما يعرف بمتلازمة العاصفة المناعية التي تحدث بعد التعافي من فيروس كورونا والتي قد تهاجم الجهاز العصبي وتحدث نوعًا من الاكتئاب".



