كلوب يتحدث عن عودة فان دايك





أكد مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن فرص مشاركة المدافع فيرجيل فان دايك مع هولندا في بطولة أوروبا هذا العام، تتوقف على تعافيه، وعودته للعب بجاهزية تامة، مشدداً على أنه لا يمكن التعجيل بعودته.

خضع فان دايك (29 عاماً) لجراحة في الركبة في أكتوبر (تشرين الأول).

وعن فرص مشاركة فان دايك في بطولة أوروبا، قال كلوب: "ركبة فيرجيل هي التي ستحدد ولا أريد عرقلته، لكن لا يمكن إجباره على العودة أيضاً".

وأضاف: "بعد 10 أشهر أو 11 شهراً من الغياب، ليس من الممكن التدريب أسبوعياً، ولعب كرة القدم، لا أحد يمنعه، وأعد الناس في هولندا وفي أي مكان بذلك، لكن لا يمكن الضغط عليه للعب فنحن نتحدث عن لاعب ومسيرته".

ولم يعد فان دايك للتدريبات بشكل كامل مع ليفربول، لكنه أظهر علامات على التحسن.