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أول تعليق لـ الكنيسة القبطية على اقتحام رهبان إثيوبيين لدير السلطان بالقدس
الإثنين 03/مايو/2021 - 12:46 ص
هدى عبدالرازق
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عقب موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على اقتحام رهبان إثيوبيين لدير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس، مشيرا إلى أنه لم تصل إليهم معلومات محددة.
وقال "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إن هناك متابعة للوضع وبمجرد اتضاح الصورة سيتم الإعلان عن تفاصيل الأمر.
وكشف النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، تفاصيل اقتحام رهبان إثيوبيين لدير السلطان المملوك للكنيسة المصرية في القدس، مشيرا إلى أن الرهبان الأثيوبيين دخلوا الدير وأقاموا خيمة ورفعوا العلم الإثيوبي وقالوا "ده حقنا".
وقال "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر منصة "شاهد"، مساء الأحد، إن موقف الكنيسة المصرية كان واضحا وأكدت أن الدير يتبع الكنيسة، وأنه حق تاريخي لمصر، منوها بأن شرطة الاحتلال تعاملت بمنتهى السوء مع الرهبان المصريين، معلقا: "أتمنى ألا يختبر أحد صبر المصريين".
وأشار إلى أن كرامة المصريين خط أسود، والقيادة المصرية تؤكد على أن المصريين جميعهم نسيج واحد، منوها بأن شرطة الاحتلال تعاملوا بشكل مستفز غير مقبول ضد رهبان مصريين سلميين.
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