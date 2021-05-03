Advertisements
متحدث الري يكشف عن عن أهداف مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط
الإثنين 03/مايو/2021 - 05:31 ص
كساب أحمد
Advertisements
قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزاري الري، إن نهر النيل ممر ملاحي، والهدف من عملية التطوير الأخيرة في هويس أسنا، تقليل مدة عملية ملء الهويس لـ15 دقيقة فقط، مما يساعد على سرعة مرور المراكب.
وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الهويس يقع بين الأقصر وأسوان وجميع المراكب السياحة تمر من هذا الهويس، وهذا التطوير، من شأنه زيادة الجذب السياحي.
ولفت إلى أن هناك مشروع ملاحي ضخم لإنشاء ممر ملاحي يمتد من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، والهدف من هذا الأمر تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي دولي، خاصة وأن العديد من دول حوض نهر النيل دول حبيسة مثل إثيوبيا وإريتريا، وهذا من شأنه أن ينشط حركة التجارية لهذه الدول الحبيسة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements