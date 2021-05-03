متحدث الري يكشف عن عن أهداف مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزاري الري، إن نهر النيل ممر ملاحي، والهدف من عملية التطوير الأخيرة في هويس أسنا، تقليل مدة عملية ملء الهويس لـ15 دقيقة فقط، مما يساعد على سرعة مرور المراكب.





وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الهويس يقع بين الأقصر وأسوان وجميع المراكب السياحة تمر من هذا الهويس، وهذا التطوير، من شأنه زيادة الجذب السياحي.



