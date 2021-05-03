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متحدث الري يكشف عن عن أهداف مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط

الإثنين 03/مايو/2021 - 05:31 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزاري الري، إن نهر النيل ممر ملاحي، والهدف من عملية التطوير الأخيرة في هويس أسنا، تقليل مدة عملية ملء الهويس لـ15 دقيقة فقط، مما يساعد على سرعة مرور المراكب.

وتابع "غانم"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن هذا الهويس يقع بين الأقصر وأسوان وجميع المراكب السياحة تمر من هذا الهويس، وهذا التطوير، من شأنه زيادة الجذب السياحي.

ولفت إلى أن هناك مشروع ملاحي ضخم لإنشاء ممر ملاحي يمتد من بحيرة فيكتوريا حتى البحر المتوسط، والهدف من هذا الأمر تحويل نهر النيل إلى ممر ملاحي دولي، خاصة وأن العديد من دول حوض نهر النيل دول حبيسة مثل إثيوبيا وإريتريا، وهذا من شأنه أن ينشط حركة التجارية لهذه الدول الحبيسة.

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الكلمات المفتاحية

نهر النيل بحيرة فيكتوريا الري

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