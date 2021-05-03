شاهد.. مسلسل "ملوك الجدعنة" | ملخص الحلقة العشرون





شهدت أحداث الحلقة العشرون من مسلسل "ملوك الجدعنة"، العديد من الأحداث المهمة والعمل من بطولة النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، ويعرض يوميا عبر شاشة "MBC مصر".





وفاة الد فاتن

توفي والد فاتن حرفوش وذلك اثر مضاعفات لتعبه في القلب، أثناء قيام ضابط الشرطة بالتحقيق في مقتل عنتر.





سرقة الميراث من فاتن

قامت شقيقة "فاتن" بنقل ملكية المنزل والمحل الى نفسها مستغله حالة الاغماء التي يمر بها والده.





خلاف سرية وسفينة

يستمر الخلاف بينهم حيث يحاول سفينة أن يثبت لـ سرية بأنه ليس له يد في المشكلة التي حدثت، ولكن الاخير يعتقد أنه صاحب خائن.





مقتل زاهي العتال

قام "سرية" و "سفينة" بـ ربط "العتال" باستخدام الحديد وقاموا بإلقائه في البحر





القبض على سرية

تم القبض على "سرية" من جانب رجالة "سليم" ويحاول "مجدي" أن يعلم مكان المخدرات التي يخبئها سرية.





ملوك الجدعنة" من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة عمرو سعد، مصطفي شعبان ، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، ياسمين رئيس، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، يوسف شعبان.





ويُعرض مسلسل "ملوك الجدعنة" على قناة "MBC Masr" في تمام الساعة 7 مساءً، و12:30 منتصف الليل، و1 ظهرًا، وأيضًا على منصة شاهد "vip" .



