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جدل "لعبة نيوتن".. الشناوي: عقلي لا يقتنع بوقوع الطلاق الشفوي غير الموثق

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:39 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق الناقد الفني طارق الشناوي، على الجدل المثار حول مسلسل "لعبة نيوتن" بشأن وقوع الطلاق الشفوي من عدمه، قائلًا: "في حاجة في عقلي لا تقتنع بوقوع بالطلاق الشفوي غير الموثق".

ولفت "الشناوي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن المسلسل أكد فكرة وقوع الطلاق الشفوي من خلال شخص "مؤنس" الذي يقرأ الدين كما يحلو له.

وتابع: "القضية شائكة جدًا، والمسلسل لا يؤكد بصورة كاملة بأن الطلاق الشفوي شرعي، ولكنه يترك الكثير من علامات الاستفهام قائمة".

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