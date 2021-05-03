محافظ الإسكندرية يكشف عن الحملات المكبرة لمتابعة الإجراءات الاحترازية خلال شم النسيم (فيديو)

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالقيام بحملات مكبرة على الكافيهات المطلة على الكورنيش لمراقبة تطبيق الإجراءات الاحترازية في ظل ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا.





وقال "الشريف"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، إن عدد الشواطئ التي تم إغلاقها قبل احتفالات شم النسيم التي تتزامن مع رمضان هذا العام بلغ 66 شاطئًا تم غلقهم بالكامل تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء لمنع التكدس في إطار مجابهة تفشي فيروس كورونا.





وأضاف: "ضبطنا مخالفات بسيطة فجر اليوم في بعض الشواطئ، لكن جميع الأجهزة التنفيذية موجودة من الأمس للتأكد من سريان الغلق الخاص بالشواطئ وعدم تواجد رواد أو مخالفات عليها، وكان هناك بعض المخالفات لبعض زوار المحافظة من المحافظات المجاورة بعد منح خمسة أيام إجازة بداية من الخميس الماضي".





وتابع الشريف: "عاوزين يتفسحوا شوية ويستفيدوا من الإجازة فيبقى فيه بعضهم عاوز ينزل البحر ولذا ضبطنا عدة مخالفات، لكنها معدودة وبسيطة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وتم تطبيق الغرامات الفورية على مستأجري الشواطئ وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الرخصة كاملة منه".



