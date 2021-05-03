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خبير: مصر لن تقبل بحجز سد النهضة لمليار مكعب واحد بدون اتفاق ملزم

الإثنين 03/مايو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن وزيرة الخارجية السودانية الآن في جولة إفريقية بهدف إطلاع الدول الإفريقية على تطورات ازمة سد النهضة، والتعنت الإثيوبي، مشيرًا إلى أن التصريحات الإثيوبية حجول أزمة سد النهضة موجه للداخل، خاصة ان اديس ابابا مقبلة على الانتخابات.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الاحد، أن الاتحاد الافريقي يعمل على تشكيل لجنة فنية لمتابعة الأضرار التي ستحدث لمصر والسودان حال الملء الثاني، ومطالبة إثيوبيا بتقليل الأعمال الإنشائية حتى يكون التخزين أقل، ولكن كل هذه المقترحات ليست في جوهر المفاوضات

وتابع، أن مصر تريد اتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، معقبًا: "إحنا ممكن نوافق على أن إثيوبيا تقوم بحجز 13 مليار، ومش ممكن نوافق على حجز مليار واحد بدون اتفاق".

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