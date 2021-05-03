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أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:28 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأعمال الإنشائية في سد النهضة كان من المفترض أن تنتهي في 2017، ولكنه لم تنتهي بسبب وجود بعض المشاكل في التربة، لافتَا إلى أن الشركة المنشئة للسد، قامت بحقن الأراضي ببعض المواد لحل مشاكل التربة.

وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السعة التخزينية للسد 74 مليارا، والآن يحجز 5 مليارات فقط.

وأشار، إلى أن السد خلال هذه الفترة والسنوات المقبلة ما زال في مرحلة اختبار، خاصة وأن الدراسات الفنية حول أمان السد لم تكتمل، ولا يوجد دراسة واحدة كاملة حول أمان السد حتى الآن، لافتَا إلى أن إثيوبيا رفضت قيام المكتب الفرنسي بإعداد دراسات حول أمان السد.

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مصر سد النهضة الفجر اثيوبيا

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