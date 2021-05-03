أستاذ جيولوجيا يفجر مفاجأة حول أمان سد النهضة

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الأعمال الإنشائية في سد النهضة كان من المفترض أن تنتهي في 2017، ولكنه لم تنتهي بسبب وجود بعض المشاكل في التربة، لافتَا إلى أن الشركة المنشئة للسد، قامت بحقن الأراضي ببعض المواد لحل مشاكل التربة.





وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن السعة التخزينية للسد 74 مليارا، والآن يحجز 5 مليارات فقط.



