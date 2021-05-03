عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

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الإثنين 03/مايو/2021 - 01:16 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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حذرت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة للأبحاث، من حصل على لقاح فيروس كورونا من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقالت "نهى"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "لا ينبغي على من حصل اللقاح أن يعتقد أنه اكتسب مناعة مطلقة ضد الفيروس، لأننا نحتاج بعض الوقت حتى نستطيع سواء في الفترة بين الجرعة الأولى والثانية وما بعدها أن نقول أن هناك عدد محدد واضح أصبح لديه مناعة ضد الفيروس".

وأضافت: "أقدر أقول أني أخذت لقاح بالفعل بعد الحصول على الجرعة الثانية بوقت يتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بالنسبة لسينوفارم، أما بالنسبة لأسترازينيكا فالمناعة المكتسبة تكون بنسبة 75% بعد الجرعة الأولى تصل إلى 95% بالحصول على الجرعة الثانية والتي تعقب الأولى بثلاثة أشهر". 

وتابعت: "فكرة الاعتقاد في الأمان هو إحساس خاطئ لأنه سينجم عنه التخلي عن الإجراءات الاحترازية بين الجرعات وسينتج عنه إصابات ومخاطر، الفترة بين الجرعتين الأولى والثانية من اللقاح فترة مهمة وحساسة وينبغي الالتزام بشدة بالإجراءات الاحترازية لكون فعالية اللقاح لم تصل إلى الدرجة القصوى لها ".

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