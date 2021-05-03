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"المصريين بالخارج" يكشف آخر التطورات حول عودة العمالة للسعودية

الإثنين 03/مايو/2021 - 07:40 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، إن هناك وثيقة معتمدة من البنك المركزي السعودي للتأمين ضد مخاطر الإصابة بفيروس كورونا خارج المملكة بالنسبة للمواطنين السعوديين، مضيفًا أن المملكة لم تسمح حتى الآن بعودة العمالة، وهذا الأمر لا يقتصر على مصر فقط، بل يشمل 20 دولة.

وتابع "حنفي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن بيان المملكة شدد على ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا منها حمل تحليل pcr حديث، متمنيًا حدوث انفراجة خلال الأيام المقبلة بشأن عودة المصريين

وطالب المصريين، بالإسراع في التسجيل على موقع وزارة الصحة، للحصول على لقاح كورونا، لأن هذا الأمر هام جدًا، ولا يوجد فيه أي ضرر فيه على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هناك 8 ملايين سعودي ومقيم حصلوا على اللقاح حتى الآن.

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