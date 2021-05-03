يسرا ترفع مستوى المؤامرات في "حرب أهلية"

المكيدة التي يصنعها يوسف، تتمثل في سرقة منزل مريم، وبالتحديد الورق الذي يثبت عدم قدرة طليقها الراحل عزيز (رشدي الشامي) على الإنجاب، حتى يتمكن من إلصاق طفل به يحصل على ال ميراث، وبالتوازي مع ذلك، استأجر شاباً لإيقاع ابنتها تمارا (جميلة عوض) في حبه، من أجل استغلالها.





في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.





حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.