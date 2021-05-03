Advertisements

يسرا ترفع مستوى المؤامرات في "حرب أهلية"

الإثنين 03/مايو/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
Advertisements
الخدعة التي تعرضت لها مريم (يسرا) في بداية مسلسل حرب أهلية، ونتج عنها استيلاء دكتور يوسف (باسل خياط) على المستشفى الخاصة بها، قد يوحي بإن مريم ضحية سهلة، لكن الانتقام الذي قامت به بالاستعانة بصديقتها فريدة (أروى جودة)، جعل المؤامرات في مستوى آخر، حالياً يدبر يوسف مكيدة أخرى يحفظ بها ماء وجهه.

المكيدة التي يصنعها يوسف، تتمثل في سرقة منزل مريم، وبالتحديد الورق الذي يثبت عدم قدرة طليقها الراحل عزيز (رشدي الشامي) على الإنجاب، حتى يتمكن من إلصاق طفل به يحصل على الميراث، وبالتوازي مع ذلك، استأجر شاباً لإيقاع ابنتها تمارا (جميلة عوض) في حبه، من أجل استغلالها.

في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

أخبار تهمك

الزمالك يرفض طلب سموحة بشأن نجمه

منذ ساعة الا ربع

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يستقر على تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 11 دقيقة

برشلونة يحدد بيع سعر نجمه

منذ حوالي 3 ساعات

انقلاب إخواني.. الأرض تهتز تحت أرجل الجماعة الإرهابية في تركيا

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارثة كبرى - اقتحام ملعب مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يُبلغ الإدارة بالرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

أطفال يخلعون مسامير قضبان السكة الحديد.. وخبير: خيانة للوطن (صور)

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

منذ 40 دقيقة

بيراميدز يقترب من خطف نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير الأوقاف يمنع صلاة التهجد بالمساجد وإنهاء خدمة من يسمح بها

منذ أقل من ساعتين

صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

بالأسماء.. استبعاد ١٠ لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة

منذ ساعتين و 40 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:32 ص

الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا.. العاهل السعودي يصدر أوامر ملكية جديدة

أول تعليق لـ محافظ البحر الأحمر على التقاط راقصة صورًا داخل أحد مساجد المحافظة

11:31 م

عمرو أديب عن دعوات المصالحة مع الإخوان: "نربي عقارب تاني ليه"

10:08 م

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 67 حالة بكورونا.. وقفزة جديدة في الإصابات

12:00 ص

عاجل من "الصحة" للحاصلين على لقاح كورونا (فيديو)

01:16 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي