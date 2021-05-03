صراع الليجا.. تعرف على مواعيد الجولة الحاسمة في الدوري الإسباني





اقترب موعد حسم صراع الدوري الإسباني الممتاز الموسم الحالي 2020-2021، بين رباعي المربع الذهبي، أتليتكو مدريد، وبرشلونة، وريال مدريد، وإشبيلية.





موعد مباراة أتليتكو مدريد وبرشلونة





ومن المقرر أن يلاقي أتليتكو مدريد نظيره برشلونة، يوم السبت المقبل الثامن من شهر مايو الجاري، في إطار مواجهات الجولة الـ35 من الدوري الإسباني، عند الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الكامب نو.





موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية





فيما يواجه ريال مدريد منافسه إشبيلية، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، يوم الأحد المقبل الموافق التاسع من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ35 من الليجا، عند الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.



